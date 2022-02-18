КИШИНЕВ, 18 фев — ПРАЙМ. Председатель "Молдовагаза" Вадим Чебан" сообщил в своем Telegram-канале, что компания планирует погасить очередной платеж "Газпрому" до вечера 21 февраля. Вице-премьер Молдавии оценил возможности страны заплатить "Газпрому"

По его словам, уровень оплаты январских поставок газа бытовыми потребителями составляет, на сегодняшний день, 65%, а экономические агенты выполнили свои контрактные обязательства перед "Молдовагазом" на 95%.

Он отметил, что компания продолжает совместную работу с предприятиями ТЭК по обеспечению полной оплаты текущих поставок природного газа перед "Газпромом" до конца понедельника, 21 февраля.

Ранее Чебан сообщил, что компания полностью рассчиталась за газ, полученный в январе. 14 февраля он пояснял, что до 20 февраля компании необходимо перечислить российскому поставщику 51,1 миллиона долларов за 50% текущего потребления.