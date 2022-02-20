МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Транзит российского газа через Украину будет возможен при увеличении его поставок в Европу по долгосрочным контрактам — такое мнение эксперта Игоря Димитриева приводит в обзорной статье, посвященной актуальным событиям, заместитель главного редактора издания "Страна.ua" Максим Минин. Глава минфина ФРГ: Россия всегда была надежным поставщиком газа

По словам эксперта, основой нынешнего противостояния вокруг Украины является борьба за новые правила игры на мировом газовом рынке, в которых активно участвует как Россия, так и США. При этом, как отмечается, у обоих игроков противоположные подходы. Россия хочет закрепить свое положение на рынке Европы за счет долгосрочных контрактов на газ, а американцы пытаются превратить мировой газовый рынок в объект глобальных финансовых спекуляций наподобие рынка нефти, а потому против долгосрочных контрактов и принуждают всех перейти на краткосрочные договора — "спотовый" рынок.

"У Штатов свои виды на газ: они хотят создать над этим рынком огромную финансовую спекулятивную надстройку, которая поглотит часть долларового пузыря, который угрожает американской экономике. Для этого расширяют долю сжиженного газа, а поставщиков трубопроводного газа вынуждают переходить с долгосрочных контрактов на рыночные механизмы продажи", — указывает Дмитриев.

По его словам, Россия занимает на рынке значительное место, но во время его обсуждения стороны решили использовать украинский фактор.

Ключевой момент — торги вокруг запуска "Северного потока-2" и увеличение поставок российского газа в Европу по долгосрочным контрактам, отмечает эксперт. Россия ставит именно на них, приводя Европе аргумент, что цены на газ по долгосрочным контрактам ниже, чем на спотовом рынке, и это положение сохранится надолго, поскольку в мире и особенно в Европе нарастает дефицит газа из-за отказа от угольной электрогенерации.

Россия поэтому предлагает зафиксировать Европе увеличение закупок газа в долгосрочной перспективе, и с этим Москва связывает вопрос продления транзита газа через Украину — через нее будут прокачиваться дополнительные объемы и после запуска "Северного потока-2".

Американцы, а также англичане, связанные с добытчиками газа на Ближнем Востоке, заинтересованы сами заполнить дефицит газа, но по краткосрочным контрактам, указывается в обзоре. Именно поэтому они, чтобы перебить приводимые Россией аргументы выгоды для Европы, продвигают тему "вторжения России". Этим они пытаются отговорить европейцев от заключения долгосрочных контрактов с "Газпромом" под лозунгом "избавления от зависимости от российского газа".

Именно поэтому они и накручивают ситуацию, чтобы не дать спасть напряжению в отношениях Европы и России, а в идеале и вообще спровоцировать реальную войну, отмечается в материале.

Для Украины с чисто экономической точки зрения, было бы выгодно, чтобы сработал именно российский сценарий поставок газа в Европу — увеличение по долгосрочным контрактам, делает вывод автор.

Именно в таком случае, по его словам, украинская труба не останется пустой даже после запуска "Северного потока-2".