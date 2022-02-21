ВЕНА, 21 фев — ПРАЙМ. Проект "Северный поток 2" попадет под санкции Евросоюза против России в случае эскалации вокруг Украины, заявил в понедельник канцлер Австрии Карл Нехаммер. Дипломат объяснил, что сделает Россия, если закроют "Северный поток-2"

Приписываемые России якобы планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.

"Австрия всегда говорила, что одного "Северного потока 2" слишком мало, это один из многих газопроводов. Если вступит в силу серьезный санкционный режим, если Российская Федерация объединит политику с насилием, тогда "Северный поток 2" тоже под него попадет. Он сейчас проходит сертификацию, она будет остановлена (в случае ввода санкций), это даже не обсуждается", — сказал Нехаммер на пресс-конференции.

Он сообщил, что федеральное правительство организовало кризисный кабинет в связи с ситуацией на Украине, состоящий из канцлера, вице-канцлера, МИД, МВД, минобороны и минэнергетики для своевременного обмена информацией и согласования мер.

Строительство газопровода "Северный поток 2" длилось три года и 10 сентября 2021 года было завершено. Сейчас обе нитки заполнены техническим газом, "Северный поток 2" готов к вводу. Однако Германия приостановила процесс сертификации Nord Stream 2 AG в качестве оператора, чтобы компания провела реорганизацию в соответствии с законодательством страны. Необходимо было создать в Германии предприятие-дочку и подать новую заявку на сертификацию уже от ее лица. В середине декабря 2021 года глава регулятора — Федерального сетевого агентства Германии (BNA) — Йохен Хоманн заявил, что ожидает решения по "Северному потоку 2" не ранее начала второй половины 2022 года.

Россия рассчитывает, что газопровод "Северный поток 2", который должен сыграть большую роль в обеспечении энергетической безопасности Европы, будет огражден от грубого политического влияния, надеется на выполнение оператором проекта всех требований немецкого регулятора и запуск трубы в эксплуатацию, заявил ране журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.