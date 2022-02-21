МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Второй энергоблок Запорожской атомной электростанции подключили к энергосети, сообщила в понедельник пресс-служба компании "Энергоатом".

Второй энергоблок Запорожской АЭС на Украине отключили от энергосети на ремонт 16 февраля.

"Двадцать первого февраля 2022 года в 19.14 (20.14 мск.) второй энергоблок Запорожской АЭС подключили к энергосети после кратковременного ремонта по устранению неплотности в системе байпасной очистки теплоносителя. Продолжается набор мощности. Замечаний к работе основного оборудования работающих энергоблоков и персонала нет, оборудование работает в заданном режиме. В настоящее время в работе находятся все шесть блоков ЗАЭС", — говорится в сообщении на сайте компании.