МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. "Северный поток — 2" — это не только экономический, но и политический проект, его нужно рассматривать в этом свете, заявил представитель пресс-службы Еврокомиссии Эрик Мамер. Австрия пообещала включить "Северный поток-2" в санкционный список

"Северный поток 2 — это политический проект, помимо того, что это и экономический проект. Его нужно рассматривать в этом свете", — сказал он на брифинге.

Еврокомиссия также проанализирует приостановку сертификации газопровода "Северный поток 2" в Германии, когда уведомление об этом будет официально ей представлено, сказал представитель пресс-службы Еврокомиссии Эрик Мамер журналистам на брифинге.

"По сертификации… Мы проанализируем его (решение — ред.), когда оно к нам официально поступит", — сказал он.

Власти ЕС считают, что в Евросоюзе нет государств, которые бы полностью зависели от поставок газа из России, сказал представитель пресс-службы Еврокомиссии Тим Макфи журналистам на брифинге.

Он напомнил, что в последние годы ЕС диверсифицировал поставщиков "голубого топлива", развивал инфраструктуру по переброске газа внутри ЕС от страны к стране.

"У нас нет государств, которые бы полностью зависели от одного поставщика газа", — сказал он.

При этом основным импортером газа в Евросоюз на сегодняшний день является Россия.