ФРГ: нужно снижать зависимость от газа из РФ
МИНИСТР ЭКОНОМИКИ ФРГ О ПОСТАВКАХ ГАЗА ИЗ РФ: НЕОБХОДИМО СНИЖАТЬ ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ПОСТАВЩИКА, КОТОРЫЙ ПОКАЗАЛ СЕБЯ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИ НЕБЛАГОНАДЕЖНЫМ
https://1prime.ru/energy/20220222/836135469.html
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Эксперты предрекли рост ставки Банка России
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Газовые отношения РФ, Украины и ЕС
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Цены на нефть растут, находясь близко к $100 за баррель
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ДНР и ЛНР ратифицировали договоры о сотрудничестве с Россией
МИНИСТР ЭКОНОМИКИ ФРГ О ПОСТАВКАХ ГАЗА ИЗ РФ: НЕОБХОДИМО СНИЖАТЬ ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ПОСТАВЩИКА, КОТОРЫЙ ПОКАЗАЛ СЕБЯ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИ НЕБЛАГОНАДЕЖНЫМ
https://1prime.ru/energy/20220222/836135469.html
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