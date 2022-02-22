ДОХА, 22 фев — ПРАЙМ. Египет рассчитывает в конце марта начать поставки газа в Ливан, чтобы преодолеть острый энергокризис в этой стране, сообщил во вторник на пресс-конференции министр нефти и минеральных ресурсов Египта Тарек аль-Мулла. Он принял участие в саммите в рамках работы Форума стран-экспортеров газа в Катаре.

"Есть определённый прогресс в подготовке к возобновлению экспорта египетского газа в Ливан. Начнём отправлять газ в следующие несколько недель, я не вижу никаких проблем для этого, это только формальности и некоторая бумажная работа, которая должна быть завершена в следующие несколько недель, и мы увидим египетский газ в Ливане в скором времени", — отметил аль-Мулла.

По его словам, специалистам удалось преодолеть связанные с возобновлением поставок технические вызовы, в частности ремонт отдельных трубопроводов будет завершён в течение трех-четырех недель. Он напомнил, что некоторые трубы не использовались семь-восемь лет с приостановлением подачи газа через арабский газопровод.

Ранее ливанский телеканал LBC сообщил, что завершено восстановление газопровода между Ливаном и Сирией на отрезке в районе Аккар, трубопровод полностью готов начать прием газа из Египта.

В конце прошлого года представитель министерства нефти Египта Хамди Абдулазиз говорил РИА Новости, что Египет готов начать поставки газа в Ливан в январе-феврале 2022 года. Пресс-служба кабмина Египта информировала, что президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси намерен как можно скорее обеспечить Ливан египетским газом для решения проблемы с перебоями в подаче электроэнергии.

Глава МИД Ливана Абдаллах Бухабиб после визита в США в середине января заявил, что в Вашингтоне согласились сделать исключение из санкционного списка для транзита газа из Египта в Ливан через Сирию.

Ливан на фоне финансово-экономического кризиса более шести месяцев не в состоянии обеспечить топливом электростанции, в связи с чем практически вся страна остается без электроснабжения до 20-22 часов в сутки. Сложившаяся ситуация сказывается негативно на работе госучреждений, больниц и заводов, что провоцирует рост социальной напряженности.

Администрация экс-президента США Дональда Трампа в 2020 году значительно расширила санкции против Сирии, в том числе посредством так называемого "закона Цезаря", под действие которого попадают не только организации Сирии, но и другие взаимодействующие с Дамаском государства. Порядка 90% запасов сирийской нефти сосредоточено на восточном берегу реки Евфрат, который ранее был захвачен террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ), а сейчас контролируется оппозиционными Дамаску "Сирийскими демократическими силами".