БЕРЛИН, 22 фев — ПРАЙМ. Решение правительства ФРГ по "Северному потоку 2" — это описание статус-кво после признания ДНР и ЛНР, а не меры "значительного масштаба", которые невозможны в Европе, заявил в прямом эфире телеканала N24 депутат бундестага ФРГ, глава фракции "Левые" Дитмар Барч. В Кремле рассказали о политическом влиянии на "Северный поток-2"

"То, что процедура в отношении "Северного потока 2" сейчас остановлена, с моей точки зрения, является только описанием статус-кво. Газ не течет по "Северному потоку 2". Если бы действительно хотели принять меры значительного масштаба, то должны были бы говорить о "Северном потоке 1" и украинском трубопроводе. Европа не делает это по хорошим причинам", — сказал Барч, добавив, что в настоящее время важно сохранить каналы диалога с Россией, это "шанс для деэскалации".

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил ранее, что поручил Минэкономики страны сделать "необходимый административный шаг" для того, чтобы отменить сейчас сертификацию "Северного потока 2". Речь идет об отзыве документа из министерства, на основании которого Федеральное сетевое агентство проводило сертификацию оператора газопровода. Ранее Минэкономики ФРГ, возглавляемое соратником Ангелы Меркель Петером Альтмайером (ХДС), предоставило доклад немецкому регулятору — Федеральному сетевому агентству, в котором была зафиксирована необходимость в газопроводе "Северный поток 2" для обеспечение энергопотребностей Германии.

Германия в 2021 году приостановила процесс сертификации Nord Stream 2 AG в качестве оператора газопровода "Северный поток 2", чтобы компания провела реорганизацию в соответствии с законодательством страны. Необходимо было создать в Германии дочернее предприятие и подать новую заявку на сертификацию уже от его лица. В конце января "Газпром" выполнил требование регулятора ФРГ. Компания Nord Stream 2 AG для сертификации по немецким законам учредила в этой стране "дочку" Gas for Europe GmbH, которая станет владельцем и оператором 54-километрового участка "Северного потока 2" в водах Германии. Головной офис Gas for Europe расположен в городе Шверин. Как заявили РИА Новости в пресс-службе Федерального сетевого агентства, сертификация оператора участка газопровода возобновится после завершения передачи основных активов немецкой дочерней компании и проверки полноты документации, при этом точные сроки там назвать затруднились.

РФ не раз заявляла, что проект "Северный поток 2", против которого активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит, – коммерческий, он выгоден Европе, и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации. Москва также заявляла, что намерена продолжать транзит газа через Украину.

Судьба трубопровода "Северный поток-2" активно обсуждалась в Германии на фоне ситуации вокруг Украины. Ряд немецких политиков, в том числе глава МИД ФРГ Анналена Бербок призывают к включению "Северного потока 2" в список антироссийских санкций, канцлер Олаф Шольц заявил, что в случае эскалации "ничто не исключено".

Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийство мирных жителей, блокада не прекращаются. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.