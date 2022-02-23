МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Согласно данным "Оператора ГТС Украины", транзит газа из РФ через Украину в среду растёт, при этом трубопровод остается недозагруженным: заявки на прокачку до сих пор почти вдвое ниже контрактных обязательств "Газпрома" перед Украиной. Эксперт предрек рост цен на газ в Европе из-за санкций к России

По информации на сайте оператора, фактический поток газа через газоизмерительные станции (ГИС) "Суджа" и "Сохрановка" со стороны РФ 21 февраля составил 50,7 миллиона кубометров против 47,7 миллиона кубометров днём ранее. Заявки на транзит в этих точках 22 февраля говорили о возможном незначительном росте прокачки на 100 тысяч кубометров — до 50,8 миллиона. Аналогичный показатель на 23 февраля выше — 61 миллион кубометров.

Российский транзит газа через Украину резко упал в январе, в среднем он был почти вдвое ниже, чем предусмотренные контрактом 109 миллионов кубометров в сутки. С конца января "Газпром" увеличил прокачку, но затем она вновь постепенно снизилась, а потом и вовсе скатилась до январских отметок.

Газопровод "Ямал-Европа" остаётся невостребованным "Газпромом" и продолжает работать в реверсном режиме — физический поток газа идёт со стороны Германии в Польшу, а не наоборот.

В Европе в целом заканчивается отопительный сезон, погода остаётся мягкой. Кроме того, в последние дни растет выработка электроэнергии из возобновляемых источников. Так, доля ветрогенерации в производстве электроэнергии составила на прошлой неделе в среднем 25,2%, что на 8% больше, чем на предыдущей, когда показатель достиг в среднем 17,2%, следует из данных Wind Europe. В понедельник показатель был на уровне 29,2%, а во вторник — 23,8%.

Вместе с тем, заполненность европейских ПХГ находитя на минимальном уровне. На утро 22 февраля она составляла 30,7%, что почти на 12 процентных пунктов ниже среднего показателя на эту дату за прошедшие пять лет. Обычно отбор газа из хранилищ продолжается до конца марта.