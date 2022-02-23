МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. По данным агентства Блумберг, немецкая перестраховочная компания Munich Re объявила об отмене контракта по "Северному потоку-2". Фьючерсы на газ в Европе дорожают до $1000 за тысячу кубометров

Ранее министерство экономики Германии, возглавляемое соратником Ангелы Меркель Петером Альтмайером (ХДС), предоставило доклад немецкому регулятору — Федеральному сетевому агентству, в котором была зафиксирована необходимость в газопроводе "Северный поток-2" для обеспечения энергопотребностей Германии. На этой неделе канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что поручил минэкономики страны сделать "необходимый административный шаг" для того, чтобы отменить сертификацию "Северного потока 2". Речь идет об отзыве документа из министерства, на основании которого Федеральное сетевое агентство проводило сертификацию оператора газопровода.