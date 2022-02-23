КИШИНЕВ, 23 фев — ПРАЙМ. Глава "Молдовагаза" Вадим Чебан написал в своем Telegram-канале, что долг непризнанного Приднестровья за газ никогда не будет включен в тариф для жителей правого берега Днестра. "Молдовагаз" полностью выплатил "Газпрому" аванс за февраль

По его словам, компания никогда не признавала задолженность перед "Газпромом" за газ, поставленный потребителям Приднестровья.

"В тариф для конечных потребителей правого берега Молдавии никогда не включались, не включаются и не будут включатся суммы задолженности за газ, поставленный потребителям Приднестровья, по этому долгу есть дебитор", — пояснил Чебан.

По его словам, вопрос задолженности за газ, поставленный потребителям ПМР, носит сугубо коммерческий характер, но его решение возможно только политическим путем. И решение этого вопроса не входит в компетенцию правления "Молдовагаза". Он отметил, что согласно контракту между "Молдовагазом" и "Газпромом" газ поставляется на всю территорию Молдавии, поставка газа в приднестровский регион не осуществляется "Молдовагазом" напрямую, а обусловлена заключением договора с "Тираспольтрансгазом" и этот документ предусматривает условия и сроки оплаты со стороны "Тираспольтрансгаза", а также ответственность за неисполнение контрактных отношений.

Чебан также добавил, что существуют письменные договоренности с "Газпромом", касающиеся долга со стороны Приднестровья.