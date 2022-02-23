Немецкий фонд, нацеленный на защиту "Северного потока - 2", отказался от поддержки проекта
МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Созданный в Германии фонд, который был нацелен на защиту "Северного потока 2" от возможных американских санкций, отказался от поддержки проекта, заявил председатель фонда, бывший премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Эрвин Зеллеринг.
"Экономическая деятельность предприятия (фонда — ред.) остановлена со вчерашнего вечера", — заявил Зеллеринг в интервью телерадиокомпании NDR.
По его словам, этот шаг связан с решением правительства Германии остановить сертификацию трубопровода, которое было объявлено накануне канцлером Олафом Шольцем.
Зеллеринг отметил, что правление фонда единогласно решило, что "мы должны принимать во внимание это развитие событий и что мы более не связаны задачей, которую нам дал земельный парламент и четко прописал в уставе, что мы вопреки санкциям США будем работать на завершение трубопровода".
Фонд при этом продолжит работу, направленную на "защиту климата", подчеркнул Зеллеринг.
В январе 2021 года парламент Мекленбурга — Передней Померании подавляющим большинством голосов одобрил предложение правительства земли о создании фонда в поддержку "Северного потока 2".
Целью фонда была поддержка проектов "защиты климата" и охраны природы, в том числе обеспечение наиболее благоприятного с точки зрения климата энергообеспечения.
Премьер-министр федеральной земли Мануэла Швезиг заявляла, что у фонда будет ограниченный во времени мандат поддерживать завершение "Северного потока 2".
https://1prime.ru/energy/20220223/836147502.html