МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Саудовская нефтегазовая компания Saudi Aramco завершила продажу 49% в своей новой дочерней компании Aramco Gas Pipelines Company консорциуму во главе с Black Rock Real Assets за 15,5 миллиарда долларов, говорится в сообщении компании. Катар расширяет производство СПГ для поставок в Европу

"Saudi Arabian Oil Company (Aramco) и консорциум международных инвесторов, возглавляемый аффилированными лицами Black Rock и Hassana, объявили сегодня об успешном завершении сделки, о которой ранее было объявлено 6 декабря 2021 года. Консорциум приобрел 49% акций Aramco Gas Pipelines Company, дочерней компании Aramco, за 15,5 миллиарда долларов", — говорится в пресс-релизе.

В результате новая компания получила в аренду право пользования газопроводной структурой Saudi Aramco сроком на 20 лет, сообщила компания. А Aramco, помимо доли в 51%, также сохраняет за собой полную собственность и оперативный контроль над сетью газопроводов.

Saudi Aramco — национальная нефтяная компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Штаб-квартира расположена в Дахране. Компания контролирует практически все нефтедобывающие мощности страны.