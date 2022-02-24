ВЕНА, 24 фев — ПРАЙМ. Австрийская нефтегазовая компания OMV сообщила РИА Новости, что поставки российского газа на данный момент происходят в соответствии с контрактами с "Газпромом".

"На месте работает кризисная группа, которая постоянно анализирует и оценивает ситуацию, чтобы при необходимости можно было принять соответствующие меры. Поставки газа продолжаются по нашим контрактам с "Газпромом", — сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.