РИМ, 25 фев — ПРАЙМ. Россия не собирается наносить ущерб мировой экономике в связи со спецоперацией на Украине, поставки российского газа в Европу через Украину осуществляются в штатном режиме, заявил посол РФ в Италии Сергей Разов. В Vygon рассказали, как санкции ЕС повлияют на закупки газа у России

В интервью итальянскому агентству Ansa он рассказал, что реакцией российской экономики на "серьезные и далеко идущие санкции" Запада стали значительные колебания биржевых котировок и курса рубля.

"Эти вещи были ожидаемы. Правительство России принимает меры для стабилизации ситуации. С другой стороны, резко пошли вверх цены на энергоносители. Это может отразиться на экономике ЕС, включая Италию, и на благосостоянии граждан", — сказал Разов.

Он подчеркнул, что российская сторона "все последние годы, реагируя на бесчисленные, в том числе немотивированные, санкции Запада", говорила об их контрпродуктивности.

"Россия не собирается наносить ущерб мировой экономической системе, интегральной частью которой она является. Вчера-сегодня поставки российского газа транзитом в Европу через территорию Украины осуществлялись в штатном режиме", — сказал посол России в Италии.