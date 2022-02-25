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2022

https://1prime.ru/energy/20220225/836172782.html

"Газпром" прокачивает газ для транзита через Украину в штатном режиме

Энергетика

Новости

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

. В "Газпроме" сообщили, что компания прокачивает газ для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с заявками — 103,8 миллиона кубометров на 25 февраля. ПРАЙМ, 25.02.2022

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60