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https://1prime.ru/energy/20220225/836172782.html
"Газпром" прокачивает газ для транзита через Украину в штатном режиме
Энергетика
Новости
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. В "Газпроме" сообщили, что компания прокачивает газ для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с заявками — 103,8 миллиона кубометров на 25 февраля. ПРАЙМ, 25.02.2022
энергетика, экономика, новости, газ, газпром, транзит газа через украину
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. В "Газпроме" сообщили, что компания прокачивает газ для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с заявками — 103,8 миллиона кубометров на 25 февраля.