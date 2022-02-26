ТОКИО, 26 фев — ПРАЙМ. Правительство Японии согласовывает со странами Евросоюза возможность дополнительных поставок натурального сжиженного газа (СПГ) в Европу на фоне ситуации на Украине, сообщило агентство Киодо. "Экспорт сдуется". Чьи расходы вырастут из-за санкций

В настоящее время условия поставок, в частности объемы и сроки, неизвестны. Также не сообщается, будет ли Япония использовать для поставок СПГ из резервов или же перенаправит часть закупленных ею объемов из третьих стран.

Ранее в феврале власти Японии решили перенаправить часть СПГ в Европу в ответ на поступившие Токио запросы от европейских стран и США. Первая партия газа должна поступить конечным получателям уже в этом месяце.

Накануне премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе заседания бюджетной комиссии верхней палаты парламента подтвердил, что в стране достаточный запас нефти и сжиженного природного газа (СПГ), поэтому не ожидается серьезного негативного эффекта на энергобезопасность страны из-за ситуации на Украине. В свою очередь, министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда подчеркнул, что Токио будет работать совместно с международным сообществом, однако первостепенной задачей остается обеспечение энергобезопасности граждан страны.

Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.