БЕРЛИН, 1 мар — ПРАЙМ. Отказ Берлина от "Северного потока 2" воспринят в США "очень хорошо", заявил прибывший с визитом в США глава минэкономики ФРГ Роберт Хабек журналистам. Польша будет добиваться закрытия газопровода "Северный поток -1"

"Мы пытаемся в разговорах с разными представителями использовать новообретенное доверие, которое, вероятно, существует в европейских и американских отношениях, новообретенное понимание трансатлантического сотрудничества, в том числе через конкретную ситуацию – отстранение России от любого экономического процветания в области торговли, энергетического партнерства… Изменение в немецкой политики касаются "Северного потока 2", готовности предоставить Украине оружие… а также инвестиции в собственную военную мощь, плюс готовность Германии реинвестировать хорошие прибыли, обеспеченные нам благодаря хорошему ведению бюджета, в новое… благоприятное для климата благосостояние, регистрируются здесь очень хорошо", — сказал Хабек.

Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. Под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала, введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции, Германия остановила сертификацию трубопровода "Северный поток 2". Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов.

Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.

Министерство финансов США 23 февраля ввело санкции в отношении компании Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига. Помимо этого, минфин США опубликовал генеральную лицензию, которая предписывает завершить все операции с Nord Stream 2 AG до 2 марта 2022 года.