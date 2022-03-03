ВАШИНГТОН, 3 мар — ПРАЙМ. Сенаторы от обеих палат конгресса США внесли на рассмотрение законопроект, предусматривающий запрет на импорт энергоносителей из России в связи с событиями на Украине, говорится в распространенном заявлении законодателей.

"Владимир Путин использует энергетическую сферу как оружие войны. Действия России требуют фундаментального переосмысления национальной безопасности США, а также нашей национальной и международной энергетической политики, которая на текущий момент поддерживает Россию, позволяя ей поставлять свои энергоресурсы", — говорится в заявлении.

Законопроект среди прочего предполагает объявление чрезвычайного положения в США в связи с "угрозой национальной безопасности, внешней политике и экономике" США, которая стала следствием "российской агрессии в отношении Украины". На основании режима ЧП, как следует из документа, президент США должен объявить о полном запрете на ввоз сырой нефти, нефтепродуктов, СПГ и угля из России.