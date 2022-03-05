МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Цены на бензин и дизельное топливо на автозаправках Москвы за неделю с 28 февраля по 5 марта не изменились по сравнению с предыдущей неделей, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА). Проект о запрете на импорт топлива из России внесли в конгресс США

На предыдущей неделе, с 21 по 28 февраля, бензин и дизельное топливо подорожали на 2 копейки. Существенную динамику показал только бензин Аи-100 — его цена выросла на 20 копеек.

На отчетной неделе стоимость бензина марки Аи-92 осталась на уровне 47,88 рубля за литр, Аи-95 — 53,05 рубля за литр. Цена Аи-100 составила 61,1 рубля. Дизельное топливо стоит по-прежнему 54,32 рубля за литр.

Стоимость бензина и дизельного топлива за неделю не изменилась ни на одной из столичных сетей АЗС, по которым ведется статистика, следует из данных МТА.

Цены на бензин на московских АЗС стали заметно расти в 2020 году, дизельное топливо дорожало с середины января 2021 года. Это произошло вслед за бурным ростом цен на бирже. Летом прошлого года темпы роста цен на горючее ускорились, из-за чего регуляторы ввели ряд сдерживающих мер, а также обсуждались более радикальные меры — запрет экспорта и соглашения с нефтяниками, но они не были приняты.