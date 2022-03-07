БЕРЛИН, 7 мар — ПРАЙМ. Правительство Германии не считает "разумным" в инициативном порядке отказываться от импорта энергоносителей из России, заявил глава минфина ФРГ Кристиан Линднер в ходе пресс-конференции с нидерландской коллегой Сигрид Кааг. В Германии оценили идею введения эмбарго на импорт нефти из России

По его словам, эта опция остается на столе, но ее необходимо внимательно изучить.

"По дальнейшему развитию событий в этом году я ничего не исключаю. На настоящий момент нет новых решений", — сказал Линднер и добавил, что делая свой вклад в солидарность с Украиной, нужно примиряться с негативными экономическими последствиями.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации в Донбассе в целях "демилитаризации и денацификации Украины". Евросоюз подготовился к прекращению поставок российского газа

За таким решением незамедлительно последовала реакция Запада. Великобритания, Евросоюз, США и Канада ввели санкции против РФ, которые были заранее разработаны и подготовлены. Меры направлены против российских банков, членов Госдумы, поддержавших признание ДНР и ЛНР, некоторых бизнесменов, а также лично против Владимира Путина и главы МИД России Сергея Лаврова.

Под санкции попали ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, "Открытие", Сбербанк, Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-банк, "Московский кредитный банк", банк "Россия", Промсвязьбанк, ВЭБ.РФ. Семь кредитных организаций были отключены от международной системы SWIFT.

В воскресенье 27 февраля Евросоюз принял решение запретить операции, связанные с управлением резервами, а также активами Центрального банка России, в том числе операции с любым юридическим лицом, организацией или органом, действующим от имени или по поручению ЦБ.

Между тем пока не вводилось никаких ограничений на экспорт из России, в том числе энергоносителей — нефти и газа. В США опасаются дефицита топлива на мировом рынке и роста цен на него на фоне рекордной инфляции.