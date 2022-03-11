МАДРИД, 11 мар — ПРАЙМ. Передел рынка энергоресурсов, который неизбежен из-за военной операции, которую ведет российская армия на Украине, возможен с участием Венесуэлы и Ирана. Об этом заявил заявил глава испанского МИД Хосе Мануэль Альбарес.

"Война Владимира Путина перестраивает соотношение сил, европейский порядок. Мы входим в новую эру… Очевидно, в энергетической сфере это видно наиболее явно. Мы все пытаемся пересмотреть энергорынок в Европе, отношения в области энергетики с Россией с единственной целью – чтобы Владимир Путин не смог бы финансировать свою войну с помощью наших денег. И во-вторых, чтобы испанские и европейские семьи и компании, которые зависят от газа, могли функционировать", — заявил он на пресс-конференции по итогам переговоров со своей эстонской коллегой Эвой-Марией Лийметс, отвечая на вопрос о возможности смягчения санкций в отношении Венесуэлы в этих обстоятельствах.

"Вы говорили о Венесуэле, но сейчас мы надеемся, что ядерное соглашение с Ираном может быть достигнуто, идут бесконечные переговоры. Сегодня я говорил по телефону с главой МАГАТЭ, и мы все надеемся, что сможем прийти к соглашению, чтобы быть в состоянии дать адекватный ответ на этот энергетический кризис, к которому привела война Владимира Путина", — добавил Альбарес.

Администрация США рассматривает возможность облегчения санкций в отношении Венесуэлы, которая может поставлять энергоресурсы в Штаты после запрета на импорт российских нефти и газа, сообщало ранее агентство Bloomberg.

Неделю назад генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил Тегеран для встреч с высокопоставленными иранскими чиновниками. Стороны договорились, что ОАЭИ не позднее 20 марта 2022 года предоставит МАГАТЭ письменные пояснения, включая соответствующие подтверждающие документы, по вопросам МАГАТЭ в связи с тремя объектами в Иране. В течение двух недель после получения от ОАЭИ письменных пояснений и соответствующих подтверждающих документов МАГАТЭ рассмотрит эту информацию и направит в ответ любые вопросы по полученной информации. В течение одной недели после этого МАГАТЭ и ОАЭИ встретятся в Тегеране для решения этих вопросов.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.