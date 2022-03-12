МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Согласно данным "Оператора ГТС Украины", заявки на транзит газа из России через украинскую территорию в субботу продолжают держаться на максимуме контрактных обязательств "Газпрома" перед Украиной. PGNiG выиграла у "Газпрома" в апелляционном суде Швеции

Так, заявки на прокачку газа через газоизмерительные станции "Суджа" и "Сохрановка" со стороны РФ на 12 марта составляют 109,4 миллиона кубометров. Объем транзита находится вблизи этих значений с конца февраля.

Согласно данным немецкой Gascade, загрузка газопровода "Ямал-Европа", по которому российский газ транзитом через Белоруссию и Польшу идет в Германию, также сохраняется. "Газпром" накануне вновь забронировал часть мощности магистрали на полные газовые сутки 12 марта — 580 тысяч кубометров в час из предлагавшихся 3,7 миллиона кубометров — 15,7% доступного для бронирования объёма. Также компания воспользовалась дополнительной бронью на ночь с 11 на 12 марта. Такой схемой компания пользуется с 3 марта.

По мнению экспертов, рост экспорта российского газа с конца февраля связан с рисками из-за операции России в отношении Украины, а также с прогнозами погоды в Европе. По данным Meteomatics, на этой неделе холодная погода, ожидаемая в Великобритании, на севере Франции и Нидерландах, постепенно смягчится, однако в Германии и Италии аномальные холода, вероятно, сохранятся на протяжении всей недели.

Вместе с тем, выработка электроэнергии на основе ветрогенерации в целом по Евросоюзу растёт. По данным Wind Europe, на прошлой неделе она резко снизилась (на 11 процентных пунктов) и составила в среднем чуть более 11% в общем объёме, однако на этой неделе выросла, и в пятницу на ветряные электростанции пришлось 23,6%.