МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Согласно данным "Оператора ГТС Украины", транзит газа из России через Украину в понедельник ожидается на максимуме контрактных обязательств "Газпрома". Эксперты предсказывают европейским ценам на газ новые рекорды

На сайте оператора заявки на прокачку газа через газоизмерительные станции "Суджа" и "Сохрановка" со стороны РФ на 14 марта составляют 109,5 миллиона кубометров. Транзит находится на уровне этих значений с конца февраля.

По данным немецкой Gascade, также сохраняется загрузка "Ямал-Европы", по которому российский газ транзитом через Белоруссию и Польшу поступает в Германию.

"Газпром" накануне вновь забронировал часть мощности магистрали на полные газовые сутки 14 марта — 591 тысячу кубометров в час из предлагавшихся 3,7 миллиона кубометров, или 16% доступного для бронирования объема. Также компания воспользовалась дополнительной бронью на ночь с 13 на 14 марта. Такой схемой "Газпром" пользуется с 3 марта.

Транзит российского трубопроводного газа демонстрирует устойчивую динамику, несмотря на увеличение ветрогенерации в ЕС на прошлой неделе в общем объеме произведенной электроэнергии. По данным Wind Europe, в среднем выработка ВЭС в Европе с 7 по 13 марта составила 17,4%, то есть показатель вырос на 6 процентных пунктов.

Эксперты объясняют возросший с конца февраля экспорт российского газа с рисками из-за операции России по демилитаризации Украины, а также с прогнозами погоды в Европе. По данным Meteomatics, атлантический ветер продолжит в начале недели создавать хорошие перспективы для ветрогенерации в Великобритании, на севере Франции, в Нидерландах и Германии. Температура воздуха в регионе останется сезонно низкой, при этом в Италии ожидается резкое похолодание. Возврат к сезонным нормам прогнозируется лишь в середине следующей недели.