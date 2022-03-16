МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Временный терминал сжиженного природного газа (СПГ) рассчитывают открыть к осени в эстонском порту Палдиски, это поможет обеспечить энергетическую безопасность страны, сообщил в среду министр экономики и коммуникаций Таави Аас.

"Да, ведется работа над тем, чтобы выяснить возможности быстрого создания в Палдиски терминала, хоть и по временной схеме, который мог бы принимать суда с СПГ. В качестве временного терминала можно использовать судно, оборудованное под регазификацию СПГ, которое может самостоятельно перемещаться между портами, в отличие от сухопутного терминала", — сказал Аас порталу государственного телерадиовещания ERR.

По словам министра, это решение нужно принимать немедленно.

"Если государство должно поддержать создание терминала, то решение надо принимать немедленно. Конечно, оно возникнет в сотрудничестве с частным сектором, вопрос в том, выступит ли государство гарантом финансирования или внесет средства напрямую. Но в нынешней ситуации нужно, чтобы у Эстонии был свой терминал", — подчеркнул Аас.

Он также отметил, что потребность Эстонии в природном газе в энергетическом эквиваленте составляет примерно пять миллионов тераватт или пять танкеров со сжиженным газом в год.