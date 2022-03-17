МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Минэнерго РФ направило в правительство список мер поддержки энергокомплекса в условиях санкций, в который в том числе входят снижение налогов и продление сроков модернизации НПЗ, отказ от дивидендов в пользу исполнения инвестпрограмм, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на документ Минэнерго. Путин заявил о необходимости структурных изменений в экономике

Отмечается, что часть предложений может войти в готовящийся правительством "план первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления". Минэнерго признает, что подведомственные ему сектора экономики — электроэнергетика, нефть, газ и уголь — в условиях санкций уже не смогут выполнить заявленные планы по декарбонизации к 2050 году, подчеркивает газета.

Так, для поддержки электроэнергетики Минэнерго предлагает установить особый режим начисления штрафов за нарушение сроков ввода объектов по программе модернизации старых ТЭС и новой ВИЭ-генерации "для недопущения резкого роста штрафных санкций", а правительство наделить возможностью изменять сроки начала и окончания поставки мощности проектов, прошедших конкурсные отборы. Кроме того, энергокомпании с госучастием смогут в первоочередном порядке направлять прибыль за 2021 год на реализацию инвестпрограмм без выплаты дивидендов.

По данным газеты, для нефтекомпаний предлагается переход на уплату налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) по фактическим ценам реализации, а не по мировым. Поясняется, что в условиях снижения спроса на российскую нефть нефтекомпании продают Urals с большой скидкой при высоком уровне мировых котировок, а НДПИ рассчитывается исходя из последних. Также Минэнерго предлагает увеличить размер предельных затрат при расчете налога на дополнительный доход (НДД) для третьей группы, куда входят зрелые месторождения в Западной Сибири.

К прочим предложениям Минэнерго относятся продление сроков модернизации НПЗ по заключенным соглашениям с нефтекомпаниями на два года, временное освобождение компаний от ответственности за невыполнение нормативов продаж топлива на бирже, легализация продажи алкоголя на заправках, признание бензина и дизтоплива социально значимыми товарами и проработка изменения системы ценообразования на нефтепродукты, полиэтилен и полипропилен для поддержки маржи производителей, обеспечивающих внутренний рынок, сообщает издание.