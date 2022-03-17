МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Глава "Лукойла" Вагит Алекперов и губернатор Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Наталья Комарова подписали дополнительное соглашение о сотрудничестве на 2022 год, оно предполагает дальнейшую поддержку социальной сферы региона, сообщила компания. "Лукойл" оценивает возможности производства в условиях санкций

"Сегодня в Когалыме (ХМАО-Югра) в присутствии председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентины Матвиенко и полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Владимира Якушева президент ПАО "Лукойл" Вагит Алекперов и губернатор Ханты- Мансийского автономного округа-Югры Наталья Комарова подписали дополнительное соглашение о сотрудничестве на 2022 год. Документ предполагает дальнейшую поддержку социальной сферы региона", — говорится в пресс-релизе компании.

Компания продолжит строить и реконструировать социальную и инженерную инфраструктуру в Когалыме, обустраивать лыжную трассу в Лангепасе, благоустраивать общественные территории в Урае. В Покачах появится территория активного отдыха с лыжной базой.

Также "Лукойл" планирует отремонтировать стадион районной детско-юношеской спортивной школы в посёлке городского типа Междуреченском, обустроить дворы в Кондинском районе и построить физкультурно-спортивные комплексы в Нижневартовском и Сургутском районах.

Кроме того, компания окажет помощь Благотворительному фонду поддержки коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, продолжит проведение конкурса социальных и культурных проектов. "Роснефть" спрогнозировала пик спроса на газ в Европе

Общий размер социальных инвестиций в регионе составит около 1,5 миллиарда рублей.

Также "Лукойл" в условиях ограничений ищет возможности сохранить объемы производства и отношения с подрядчиками в России и за рубежом, сказал Алекперов.

По его словам, компания видит возможности не снижать производственные показатели, включая добычу; объемы бурения сейчас выросли на 5% к 2021 году.

"С учетом сложного периода времени… ограничений компания ищет пути сохранить объемы производства и сохранить отношения со своими подрядчиками и поставщиками как на территории России, так и за ее пределами. Мы видим сегодня ряд возможностей для того, чтобы не снижать свои производственные показатели, а наоборот, наращивать их. Объемы бурения в 2022 году по отношению к 2021 году выросли почти на 5%", — сказал Алекперов в рамках рабочего визита в Когалым председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.

"То есть это даёт возможность нам не снижать добычу нефти здесь, в провинции (в Западной Сибири — ред.), которая уже эксплуатируется почти 60 лет, стабилизировать добычу нефти, совместно с региональными властями через инструменты налогового стимулирования увеличить наши инвестиционные возможности и соответственно и объёмы производства", — добавил он.