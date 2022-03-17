МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Глава "Росгеологии" Сергей Горьков и посол ОАЭ в России Мохаммед Аль Джабер обсудили состояние российско-эмиратских отношений в области геологоразведки и договорились об интенсификации сотрудничества, сообщает пресс-служба "Росгеологии".

"В Москве прошла рабочая встреча Генерального директора Росгеологии, Председателя Российско-Эмиратского делового совета Сергея Горькова с Послом Объединенных Арабских Эмиратов в России д-ром Мохаммедом Аль Джабером. Стороны обсудили текущее состояние российско-эмиратских отношений в области геологоразведки и договорились предпринимать максимум усилий для интенсификации сотрудничества", — говорится в сообщении.

Помимо этого отдельной темой встречи стали планы по оформлению присутствия "Росгеологии" в ОАЭ в связи с заинтересованностью компании в выполнении геологоразведочных работ в интересах Национальной нефтяной компании Абу Даби (ADNOC).

Сообщается, что эмиратская сторона выразила обеспокоенность затруднениями, связанными с ограничениями платежных систем Visa и Mastercard в России. Стороны договорились организовать по линии Российско-Эмиратского делового совета мониторинг ситуации и оперативное информирование деловых кругов о возможностях ведения бизнеса в сложившихся условиях.

Горьков поблагодарил Мохаммеда Аль Джабера за конструктивный подход и стремление к углублению российско-эмиратского делового сотрудничества.