МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Итальянская Eni получает газ из России регулярно, но при дефиците поставок может увеличить закупки в Африке и Северной Европе, сообщила компания.

"Номинированные объемы (из России — ред.) регулярные… мы в свете этой неопределенности стараемся найти возможности для нашего портфеля, особенно из наших проектов в Африке, но также от других поставщиков из Северной Европы, у нас есть важные связи с Францией и Германией… если возникнет дефицит в поставках из России", — отметил директор по глобальному портфелю газа и СПГ компании Кристиан Синьоретто.