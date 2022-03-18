МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Украинский регулятор проинформировал МАГАТЭ, что одна из трех отключенных линий электропередач на Запорожской АЭС заработает в начале следующей недели, говорится в заявлении генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

"Украина сообщила сегодня Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ), что украинские инженеры ремонтируют одну из трех отключенных линий электропередач, связывающих крупнейшую в стране атомную электростанцию с электросетью, и ожидают, что она снова заработает в начале следующей недели", — заявил Гросси.

Регулятор добавил, что все системы безопасности на АЭС остаются полностью работоспособными, и нет причин для опасений за безопасность. Сроки подключения еще двух линий электропередач неизвестны, отмечается в заявлении.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

Путин ранее заявил, что попытки переложить на российских военных ответственность за инцидент вокруг Запорожской АЭС – элемент пропагандистской кампании. По данным Минобороны России, в ночь на 4 марта на прилегающей к Запорожской АЭС территории "киевским режимом была предпринята попытка реализации чудовищной провокации". Около 2 часов ночи в ходе патрулирования мобильный патруль Росгвардии подвергся нападению со стороны украинской диверсионной группы — из окон нескольких этажей учебного-тренировочного комплекса, расположенного за пределами электростанции, по росгвардейцам был открыт шквальный огонь из стрелкового оружия. Ответным огнем из стрелкового оружия огневые точки украинских диверсантов были подавлены. Покидая здание, украинская диверсионная группа подожгла его, заявили в МО РФ.