МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Согласно данным "Оператора ГТС Украины", транзит газа из РФ через территорию Украины, ожидается на уровне, близком к максимальным контрактным обязательствам "Газпрома". Глава "Нафтогаза" рассказал о судьбе транзита газа из России

Так, текущие заявки на прокачку газа через газоизмерительные станции "Суджа" и "Сохрановка" со стороны РФ на 22 марта составляют 107,5 миллиона кубометров.

Транзит газа из России через Украину держался вблизи максимальных обязательств "Газпрома" по транзитному контракту — около 109,6 миллиона кубометров в сутки — с конца февраля и незначительно снижался лишь пару дней на прошлой неделе.

Вместе с тем, мощности газопровода "Ямал-Европа", по которому газ из России транзитом через Белоруссию и Польшу поступает в Германию, остаются невостребованными "Газпромом". Компания вновь не забронировала их на полные газовые сутки 22 марта, свидетельствуют итоги аукционов на площадке GSA Platform. Как правило, этот маршрут для "Газпрома" является балансирующим.

Кроме того, компания пока воздерживается от краткосрочного бронирования "Ямала-Европы" на определенное количество часов в течение дня. В итоге с 15 марта труба работает в реверсе, то есть поток газа, как показывают данные немецкой компании Gascade, идет со стороны Германии в Польшу, а не наоборот.

В целом отопительный сезон в Европе близится к завершению.