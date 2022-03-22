ПАРИЖ, 22 мар — ПРАЙМ. Нидерландская энергетическая компания Eneco больше не будет заключать новые контракты на поставку российского газа из-за ситуации на Украине, сообщил гендиректор предприятия Ас Темпельман. Глава "Нафтогаза" рассказал о судьбе транзита газа из России

По словам Темпельмана, на которого ссылается Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS), ряд контрактов на поставку газа из России, которые действуют до этого или следующего месяца, не будут продлены, также новые контракты заключаться не будут.

"Мы доведем до конца действующие контракты, но в нынешних условиях не будем заключать новые контракты с российскими поставщиками газа", — также говорится в заявлении компании.

Гендиректор Eneco сообщил, что контракт, подписанный в 2010 году с немецкой Wingas, дочкой российской компании "Газпром", срок действия которого истекает в 2030 году, не будет расторгнут. Нарушение контракта будет означать, что высвободившийся газ будет продаваться по более высокой цене, что "принесет России больше денег".

Около 15% газа, которые Eneco поставляет свои клиентам, идет из России.