МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Парламент Молдавии на заседании в четверг ратифицировал кредитное соглашение с Европейским банком реконструкции и развития на 30 миллионов евро для повышения энергоэффективности страны, сообщила пресс-служба законодательного органа.

"Парламент ратифицировал сегодня Кредитное соглашение между Молдавией и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) для реализации проекта "Энергоэффективность в Молдавии". Таким образом, Молдавия получит доступ к внешнему государственному кредиту ЕБРР в размере 30 миллионов евро на энергетическую реабилитацию фонда недвижимости", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте парламента.

Приоритетное внимание будет уделяться общественным зданиям с низкими энергетическими показателями, которые находятся под контролем местных или центральных властей. Особое внимание будет уделяться зданиям социального назначения — больницам, школам и т.д.

Кредит будет выплачен двумя траншами — по 20 и по 10 млн евро каждый. Срок реализации проекта запланирован на период с 2022 по 2025 годы.