МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Отказ от российских энергоносителей приведет к разбалансировке мировой энергетической системы, последние события разрушительны для всего мира, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Нынешняя ситуация негативно сказывается на энергетических рынках по вине США. И специалисты это прекрасно понимают, и понимают, что отказ от российских энергоносителей разбалансирует глобальную энергосистему и нанесет ущерб инициаторам рестрикций и потребителям. Не Россия инициировала конфронтацию в сфере энергетики", — сказала Захарова на брифинге.

"Мы только все это время пытались приспособиться и пройти между Сциллой и Харибдой свободной экономики и политических рестрикций США и встроиться в мировой энергетический мир. Но последние события со стороны США, по-моему, являются разрушительными для всего мира и энергетической сферы в частности", — добавила Захарова.

РЕЗЕРВЫ

Захарова отметила, что США отправили прежние глобальные правила международного бизнеса в мусорную корзину, Москва считает меры США и их союзников "воровством" российских валютных резервов. МИД России назвал угрозы от экономической войны с США

"Введенные ограничения — это просто объявленный отказ от режима нормальных торговых отношений, прекращение экспорта и импорта, целых групп товаров, массовое включение наших граждан и компаний в черные списки, прекращение поставок высокотехнологичной продукции, ограничения на инвестиции в конкурентноспособные сектора экономики, попытки транспортной блокады, это все означает лишь одно — прежние глобальные правила международного бизнеса отправлены Соединенными Штатами Америки в мусорную корзину", — сказала она.

Она добавила, что наиболее враждебный шаг — это "фактическое воровство валютных резервов".

"Они просто, сами Соединенные Штаты Америки объявили дефолт по своим обязательствам, которые не собираются обслуживать. И это американские граждане должны четко осознавать. Когда государство и правительство государств переходят к прямому воровству, значит они не имеют возможности обслуживать свои обязательства, а это означает их дефолт", — заключила представитель МИД.

БИЗНЕС

Россия никогда не выдавливала иностранный бизнес и сейчас не принималось никаких решений, которые могли бы поставить западных предпринимателей в условия "сегрегации", сказала Захарова.

"Мы иностранный бизнес из нашей экономики никогда не выдавливали, только приветствовали. Терпели все санкции, при этом проводили форумы инвестиционные, приглашали, создавали режимы благоприятствования для иностранных компаний. И на будущее нет никаких решений, которые бы ставили западный бизнес на веки вечные в условия сегрегации. Нет, конечно. Будем исходить из реалий", — сказала она.