По данным оператора ГТС Украины, транзит российского газа сохраняется на максимуме во вторник
МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Согласно данным оператора газотранспортной системы Украины, транзит российского газа через украинскую территорию во вторник ожидается на максимуме контрактных обязательств "Газпрома".
Так, заявки на прокачку газа через станции "Суджа" и "Сохрановка" со стороны РФ составляют 109,5 миллиона кубометров. Транзит с конца февраля держится вблизи максимальных обязательств "Газпрома" по транзитному контракту — около 109,6 миллиона кубометров в сутки (40 миллиардов кубометров в год). Лишь пару дней в середине марта транзит незначительно снижался.
Прокачка газа по магистрали "Ямал–Европа" через Белоруссию продолжается в режиме реверса, то есть газ идет со стороны Германии в Польшу, а не наоборот, показывают данные немецкой компании Gascade.
Вместе с тем, "Газпром" в понедельник впервые за две недели забронировал мощности магистрали на полные газовые сутки и может воспользоваться ими с 7.00 мск 29 марта до 7.00 мск 30 марта. Компания заказала чуть больше 2% предложения — около 87 тысяч кубометров в час из предлагавшихся 3,7 миллиона кубометров, сможет за сутки прокачать не более 2 миллионов кубометров. Как правило, этот маршрут для "Газпрома" балансирующий, поставки по нему заметно снизились с октября прошлого года.
Эксперты связывали возросший с конца февраля экспорт российского газа с рисками из-за военной спецоперации России на Украине, а также с прогнозами погоды в Европе. Данные http://woeurope.eu указывают на некоторое похолодание в регионе в последние дни марта – начале апреля.
В целом отопительный сезон в регионе завершается. Закачка газа в подземные хранилища Европы с 19 марта начала превышать отбор из них, свидетельствуют данные Ассоциации операторов ГТС Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE). Заполненность "подземок" на утро 28 марта составляла 26,2% — около 28,2 миллиарда кубометров газа. Сейчас странам предстоит восполнить запасы в газохранилищах.
https://1prime.ru/energy/20220329/836532196.html