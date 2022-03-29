МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Согласно данным оператора газотранспортной системы Украины, транзит российского газа через украинскую территорию во вторник ожидается на максимуме контрактных обязательств "Газпрома". Аналитик объяснил, как европейцы могут приобрести рубли на оплату газа

Так, заявки на прокачку газа через станции "Суджа" и "Сохрановка" со стороны РФ составляют 109,5 миллиона кубометров. Транзит с конца февраля держится вблизи максимальных обязательств "Газпрома" по транзитному контракту — около 109,6 миллиона кубометров в сутки (40 миллиардов кубометров в год). Лишь пару дней в середине марта транзит незначительно снижался.

Прокачка газа по магистрали "Ямал–Европа" через Белоруссию продолжается в режиме реверса, то есть газ идет со стороны Германии в Польшу, а не наоборот, показывают данные немецкой компании Gascade.

Вместе с тем, "Газпром" в понедельник впервые за две недели забронировал мощности магистрали на полные газовые сутки и может воспользоваться ими с 7.00 мск 29 марта до 7.00 мск 30 марта. Компания заказала чуть больше 2% предложения — около 87 тысяч кубометров в час из предлагавшихся 3,7 миллиона кубометров, сможет за сутки прокачать не более 2 миллионов кубометров. Как правило, этот маршрут для "Газпрома" балансирующий, поставки по нему заметно снизились с октября прошлого года.

Эксперты связывали возросший с конца февраля экспорт российского газа с рисками из-за военной спецоперации России на Украине, а также с прогнозами погоды в Европе. Данные http://woeurope.eu указывают на некоторое похолодание в регионе в последние дни марта – начале апреля.

В целом отопительный сезон в регионе завершается. Закачка газа в подземные хранилища Европы с 19 марта начала превышать отбор из них, свидетельствуют данные Ассоциации операторов ГТС Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE). Заполненность "подземок" на утро 28 марта составляла 26,2% — около 28,2 миллиарда кубометров газа. Сейчас странам предстоит восполнить запасы в газохранилищах.