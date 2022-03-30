МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. "Газпром" третий день подряд бронирует мощности магистрали "Ямал-Европа" на полные газовые сутки, выкупил 8,7% предложения, свидетельствуют итоги аукциона на GSA Platform. В МИД России рассказали, во что превратился "Северный поток-2"

Российская компания заказала мощности в объёме чуть больше 320 тысяч кубометров в час из предлагавшихся 3,7 миллиона кубометров (почти 9% предложения), сможет за сутки прокачать примерно 7,7 миллиона кубометров. Также "Газпром" имеет возможность дозаказать мощности магистрали на дополнительных аукционах.

Компания 28 марта забронировала мощности магистрали на полные газовые сутки впервые за две недели.

Рост спроса на газ в Европе может быть вызван некоторым похолоданием в регионе в последние дни марта — начале апреля и снижением доли выработки электроэнергии на основе ветрогенерации.

Как правило, маршрут через Белоруссию и Польшу для "Газпрома" балансирующий, поставки по "Ямалу-Европе" заметно снизились с октября прошлого года.