МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. "Молдовагаз" продолжает расплачиваться за газ в долларах, уведомлений о переходе на оплату в рублях не поступало. Об этом заявил глава компании Вадим Чебан. Европе предрекают холод и голод без российского газа

Напомним, что ранее Чебан рассказал о том, что "Молдовагаз" с 1 мая сможет расплачиваться за российский газ только в рублях или в евро, а до тех пор контракт предусматривает оплату и в долларах. При этом ранее компания уже рассчитывалась с "Газпромом" в рублях.

"АО "Молдовагаз" действует в полном соответствии с условиями контракта с ПАО "Газпром". Выплаты за текущие поставки газа в республику осуществляются в долларах США. Уведомлений о необходимости перейти на оплату в рублях не поступало", — написал Чебан в Telgram-канале.