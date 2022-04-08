МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Уверенное прохождение осенне-зимнего периода (ОЗП), положительная динамика в области технологического присоединения, финансовая стабильность и готовность "Россети ФСК ЕЭС" к выполнению приоритетных задач по обеспечению надежной работы и развитию сети, в том числе в рамках нацпроектов — таковы итоги работы по управлению Единой национальной электрической сетью (ЕНЭС) в 2021 году и 1 квартале 2022 года. О достигнутых результатах на совещании с менеджментом компании и руководителями Магистральных электрических сетей (МЭС) рассказал первый заместитель генерального директора и исполнительный директор ПАО "Россети" Андрей Муров.

Он также оценил различные сценарии работы "Россети ФСК ЕЭС" в условиях изменения ситуации из-за макроэкономических факторов. По предварительным данным, количество технологических нарушений в ЕНЭС в ОЗП 2021/2022 сокращено на 15% по сравнению с предыдущим ОЗП.

С начала года лучшие показатели — у Валдайского и Северного предприятий магистральных электрических сетей, которые обслуживают потребителей Тверской и Ярославской областей, Республики Коми и Архангельской области. Данные ПМЭС отработали первый квартал без технологических нарушений.

В 2021 году компания увеличила отпуск электроэнергии потребителям из сети в среднем на 7,1%, в отдельных регионах он вырос почти на 18%. К ЕНЭС присоединено 3,3 ГВт мощности потребителей, план по количеству исполненных договоров и выручке исполнен с опережением. Производственные программы также реализованы полностью.

Завершены инвестиционные проекты с общим объемом финансирования более 130 млрд рублей. В числе крупнейших — строительство объектов второй цепи Кольско-Карельского транзита, ввод в эксплуатацию 250-километровой ЛЭП в Приморском крае, создание инфраструктуры для электроснабжения нового угольного порта "Суходол" и компрессорных станций газопровода "Сила Сибири".

Сохраняется высокий уровень социальной защищенности персонала, возможности для развития компетенций и профессионального роста. Уровень заболеваемости COVID-19 по сравнению с периодами пика пандемии существенно снизился, в том числе в результате разъяснительной работы и созданных компанией возможностей по вакцинации.

"Россети ФСК ЕЭС" продолжает деятельность по технологическому присоединению потребителей в соответствии с заявками, а также реализацию приоритетных инвестиционных мероприятий. Среди ключевых задач в 2022 году — выполнение всех производственных программ, сохранение полной готовности сил и средств для предотвращения технологических нарушений.

Компания "Россети" — одна из крупнейших электросетевых компаний в мире. Имущественный комплекс "Россетей" включает 35 дочерних и зависимых обществ, которые работают в 80 регионах России. В состав ПАО "Россети" входят такие ДЗО как "Россети ФСК ЕЭС", "Россети Центр", "Россети Тюмень", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.