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2022
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В "Газпроме" оценили транзит газа через Украину 12 апреля
Энергетика
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https://россиясегодня.рф
. В "Газпроме" сообщили, что компания поставляет 12 апреля газ для транзита через украинскую территорию в штатном режиме. Компания подает газ в соответствии с заявками европейских... ПРАЙМ, 12.04.2022
энергетика, экономика, новости, газ, транзит газа через украину, газпром
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. В "Газпроме" сообщили, что компания поставляет 12 апреля газ для транзита через украинскую территорию в штатном режиме.
Компания подает газ в соответствии с заявками европейских потребителей — 74,6 миллиона кубических метров.
Контрактные обязательства "Газпрома" по транзиту перед Украиной на 2022 год составляют 40 миллиардов кубометров, или около 109,6 миллиона кубометров в сутки.