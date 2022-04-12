МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. В "Газпроме" сообщили, что компания поставляет 12 апреля газ для транзита через украинскую территорию в штатном режиме. "Молдовагаз" просит "Газпром" продлить срок проведения аудита долга

Компания подает газ в соответствии с заявками европейских потребителей — 74,6 миллиона кубических метров.

Контрактные обязательства "Газпрома" по транзиту перед Украиной на 2022 год составляют 40 миллиардов кубометров, или около 109,6 миллиона кубометров в сутки.