МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Стоимость газа в Европе во вторник утром демонстрирует небольшой рост, находясь вблизи отметки в 1200 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. В "Газпроме" оценили транзит газа через Украину 12 апреля

Майские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торговую сессию на отметке 1144 долларов за тысячу кубометров, демонстрируя рост на 1,3% по отношению к расчетной стоимости контракта накануне. Локального максимума в первый час торгов цена достигла в 944 мск — 1172 доллара за тысячу кубометров, после чего немного снизилась.

Стоимость газа в Европе в последнее время демонстрирует сильную волатильность. Она резко выросла после того, как президент Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала военную операцию в отношении Украины.

В начале марта цены на газ из-за опасений запрета экспорта российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы, после чего к середине месяца снизились более чем втрое: 7 марта фьючерсные контракты торговались почти по 3900 долларов, а к 21 марта газовые котировки опустились ниже 1100 долларов за тысячу кубометров. Цена на споте по контракту "на день вперед" также демонстрировала волатильность: 7 марта достигла максимума в 2425 долларов за тысячу кубометров, а 21 марта снизилась более чем вдвое — до 1050 долларов.

Но ощутимый рост газовых котировок в Европе начался еще с прошлой весны, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября — уже 1000 долларов. Ценовой максимум в 3892 доллара был достигнут 7 марта текущего года.

Эксперты связывали такой рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета 2021 года. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.