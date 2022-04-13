МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Глава евродипломатии ЕС Жозеп Боррель, прокомментировал позицию европейских стран в части уменьшения энергозависимости от России. По данным газеты Mundo, Боррель заявил, что в этом вопросе нужны взаимные усилия, в связи с чем наиболее пострадавшие страны должны получить компенсацию.
Еврочиновник пояснил, что энергетическая зависимость Венгрии отличается от Испании, поэтому пора выстраивать единые ответы, но для этого должны прилагаться взаимные усилия.
"Необходимы компенсации наиболее пострадавшим, чтобы они участвовали", — сказал он журналистам.
Также сообщается, что Боррель назвал "несимметричным ударом" ответ Европы на прием беженцев и санкции против России, который очень неравномерно влияет на европейские страны.
https://1prime.ru/energy/20220413/836655562.html
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