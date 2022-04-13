МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Глава евродипломатии ЕС Жозеп Боррель, прокомментировал позицию европейских стран в части уменьшения энергозависимости от России. По данным газеты Mundo, Боррель заявил, что в этом вопросе нужны взаимные усилия, в связи с чем наиболее пострадавшие страны должны получить компенсацию. Боррель рассказал о решении по санкциям против нефти и газа России

Еврочиновник пояснил, что энергетическая зависимость Венгрии отличается от Испании, поэтому пора выстраивать единые ответы, но для этого должны прилагаться взаимные усилия.

"Необходимы компенсации наиболее пострадавшим, чтобы они участвовали", — сказал он журналистам.

Также сообщается, что Боррель назвал "несимметричным ударом" ответ Европы на прием беженцев и санкции против России, который очень неравномерно влияет на европейские страны.