МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Отказ Евросоюза от импорта российских энергоресурсов является труднореализуемым и может занять много месяцев. При этом если Россия найдет других покупателей для нефти, от которой отказались европейцы, санкции окажутся бесполезны, пишет французское издание Le Figaro. Немцы испугались эмбарго на российский газ

Статья вызвала бурное обсуждение читателей, которые пришли к выводу, что Европа загоняет себя в тупик.

"Россия перенаправит свой экспорт в Азию, где спрос высок. Эмбарго ее не обеспокоит", — прокомментировал публикацию пользователь по ником lespilau. При этом Европе будет трудно найти замену российскому сырью. В результате победителем останутся США, а в проигравших окажется Европа, а не Россия, считает он.

С ним соглашается и другой пользователь. "Мало того, что россияне будут продавать свою нефть в Азии, Африке и Латинской Америке с определенной скидкой, так еще и получать платежи в рублях, тем самым укрепляя свою валюту!", — написал он. Странам Европы придется платить за спотовые поставки гораздо больше, чем при долгосрочных контрактах с Россией, что может привести к перебоям в поставках и ослаблению евро, заявил читатель. При этом количество обанкротившихся европейских предприятий вполне может оказаться выше, чем ожидалось.

"Нам действительно интересно, кто больше всего пострадает от всего этого!", — подчеркнул он.

Léman считает, что экономический эффект от санкций на российские энергоресурсы будет "огромным", но почти незаметным в России.

"Эти технократы решили нас утопить", — написал nenuphar75.

Pirsim заявил, что ЕС находится в гораздо большем тупике, чем ему представляется, а часто упоминаемые "зеленые" инициативы не спасут Европу от той ситуации, в которую она себя ввергла.

Анонимный пользователь выразил мнение, что через несколько лет или даже месяцев европейцы будут в отчаянии и окажутся в ситуации "дрейфа" из-за санкций, которые ударят по ним, а не по Москве.

"Я хотел бы, чтобы Франция действовала в одиночку и продолжала свои закупки", — написал dutch.