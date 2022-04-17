МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Отказ Евросоюза от импорта российских энергоресурсов является труднореализуемым и может занять много месяцев. При этом если Россия найдет других покупателей для нефти, от которой отказались европейцы, санкции окажутся бесполезны, пишет французское издание Le Figaro.

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Статья вызвала бурное обсуждение читателей, которые пришли к выводу, что Европа загоняет себя в тупик.

"Россия перенаправит свой экспорт в Азию, где спрос высок. Эмбарго ее не обеспокоит", — прокомментировал публикацию пользователь по ником lespilau. При этом Европе будет трудно найти замену российскому сырью. В результате победителем останутся США, а в проигравших окажется Европа, а не Россия, считает он.

С ним соглашается и другой пользователь. "Мало того, что россияне будут продавать свою нефть в Азии, Африке и Латинской Америке с определенной скидкой, так еще и получать платежи в рублях, тем самым укрепляя свою валюту!", — написал он. Странам Европы придется платить за спотовые поставки гораздо больше, чем при долгосрочных контрактах с Россией, что может привести к перебоям в поставках и ослаблению евро, заявил читатель. При этом количество обанкротившихся европейских предприятий вполне может оказаться выше, чем ожидалось.

"Нам действительно интересно, кто больше всего пострадает от всего этого!", — подчеркнул он.

Léman считает, что экономический эффект от санкций на российские энергоресурсы будет "огромным", но почти незаметным в России. 

"Эти технократы решили нас утопить", — написал nenuphar75.

Pirsim заявил, что ЕС находится в гораздо большем тупике, чем ему представляется, а часто упоминаемые "зеленые" инициативы не спасут Европу от той ситуации, в которую она себя ввергла.

Анонимный пользователь выразил мнение, что через несколько лет или даже месяцев европейцы будут в отчаянии и окажутся в ситуации "дрейфа" из-за санкций, которые ударят по ним, а не по Москве.

"Я хотел бы, чтобы Франция действовала в одиночку и продолжала свои закупки", — написал dutch.