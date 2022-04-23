МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Европа и недели не протянет без российского газа. Bloomberg: Япония боится уходить из российских энергетических проектов

Европейская комиссия ранее направила странам ЕС документ, разъясняющий механизм оплаты газа, чтобы не нарушать введенные против РФ санкции. В документе, представленном на сайте агентства Блумберг, заявляется, что процесс оплаты, который предусмотрен в указе президента РФ Владимира Путина от 31 марта, "позволяет России вовлечь в него ЦБ РФ,… что запрещено санкциями ЕС". В то же время в документе утверждается, что платить за газ "все еще возможно, не нарушая законы ЕС".

"Мы ценим последовательность и принципиальность наших европейских партнеров. Особенно с учетом того, что, по свежим данным МВФ, Европа сможет обходиться без нашего газа не более шести месяцев. Ну а если серьезно, то и недели не протянут", — написал Медведев в своем Telegram-канале.

Он отметил, что европейская комиссия допустила оплату газа в рублях и считает, что указ президента России все-таки может применяться европейским бизнесом.

Ранее глава Европейского департамента Международного валютного фонда Альфред Каммер заявил агентству Франс Пресс, что Европа сможет обходиться без газа РФ не дольше шести месяцев, после чего европейская экономика значительно ощутит негативное влияние от отказа.