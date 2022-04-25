МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Средние цены на все виды топлива на АЗС Москвы за период с 18 по 25 апреля остались прежними, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА). Захарова: Москва и Минск знают, как отвечать на санкции Запада

Неделю назад, в прошлом отчетном периоде, Аи-95 дешевел в среднем на 1 копейку, до 53,02 рубля за литр, а Аи-100 дорожал на 4 копейки, до 61,14 рубля за литр. Сейчас цены сохраняются на том же уровне.

Марка Аи-92 и дизельное топливо, как и неделю назад, стоят 47,81 и 54,15 рублей за литр соответственно.

Цены на бензин на московских АЗС стали заметно расти в 2020 году, дизельное топливо дорожало с середины января 2021 года. Это произошло вслед за бурным ростом цен на бирже. Летом прошлого года темпы роста цен на горючее ускорились настолько, что обсуждались меры их сдерживания, вплоть до запрета экспорта и соглашения с нефтяниками, но они не были приняты. Стоимость топлива в Москве стабилизировалась и перешла к постепенному снижению в начале марта 2022 года.