Польша предлагает ввести сбор за использование российского топлива
Польша предлагает ЕС ввести сбор за использование топлива РФ по аналогии с торговлей выбросами
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ВАРШАВА, 26 апр — ПРАЙМ. Польша предлагает Европейскому Союзу установить специальный сбор за использование российских нефти, газа и угля. Об этом рассказала министр климата и окружающей среды республики Анна Москва.
Она уточнила, что сбор станет аналогом ETS (Система торговли выбросами парниковых газов ЕС).
Москва подчеркнула, что Варшава готова отказаться от импорта российских энергоресурсов, чего нельзя сказать о некоторых других европейских государствах. По ее словам, предложенные сборы могут повысить заинтересованность стран в скорейшем отказе от российского топлива.
https://1prime.ru/energy/20220426/836754370.html
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