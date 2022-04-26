ВАРШАВА, 26 апр — ПРАЙМ. Польша предлагает Европейскому Союзу установить специальный сбор за использование российских нефти, газа и угля. Об этом рассказала министр климата и окружающей среды республики Анна Москва. Польша ввела собственные санкции против "Газпрома" и "Новатэка"

Она уточнила, что сбор станет аналогом ETS (Система торговли выбросами парниковых газов ЕС).

Москва подчеркнула, что Варшава готова отказаться от импорта российских энергоресурсов, чего нельзя сказать о некоторых других европейских государствах. По ее словам, предложенные сборы могут повысить заинтересованность стран в скорейшем отказе от российского топлива.