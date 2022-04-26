МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Российские нефтегазовые компании могли достичь рекордных финансовых результатов по итогам первого квартала 2022 года, генерирующие — также, вероятно, завершили его с положительной динамикой, оценили для РИА Новости итоги отчетного периода эксперты БКС. Назван способ давления Европы на российскую нефть

"Результаты первого квартала для российского нефтегаза могут оказаться рекордными, поскольку средний уровень цен на углеводороды был выше предыдущего квартала, в то время как ощутимое сокращение экспорта в натуральном выражении началось только в апреле", — считает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов.

В свою очередь, аналитик BCS Global Markets Дмитрий Булгаков отмечает, что "российские генерирующие компании в целом должны завершить первый квартал 2022 года положительно с финансовой точки зрения". Этому способствовал целый ряд факторов, говорит он.

ДРАЙВЕР РОСТА ДЛЯ НЕФТЕГАЗА

Официальных данных по доходам РФ от экспорта газа и нефти за первый квартал нет, на фоне санкций Федеральная таможенная служба (ФТС) приостановила их публикацию. Но из доступной информации за январь следовало, что доходы "Газпрома" от экспорта трубопроводного газа выросли в годовом выражении в 2,7 раза — до 9,463 миллиарда долларов, а экспорт нефти из России в денежном выражении подскочил на 61,8%, до 10,115 миллиарда долларов. Польша не намерена платить за российский газ в рублях

При этом в апреле Минфин РФ сообщал, что средняя цена на нефть марки Urals, основной товар российского экспорта, в январе-марте 2022 года выросла в 1,5 раза, составив 88,95 доллара за баррель. В свою очередь нефть марки Brent, индикатор для стоимости Urals, с начала февраля торгуется выше 90 долларов за баррель, с конца февраля — выше 100 долларов. Газ в Европе устойчиво с конца февраля стоит более 1000 долларов за тысячу кубометров, а в марте достигал в цене почти 4000 долларов на фьючерсном рынке.

Удорожанию углеводородов по большей степени способствовали геополитические риски, обострившиеся в феврале из-за начала спецоперации России на Украине и принятых в результате этого антироссийских санкций Запада. Хотя Европа пока не ввела прямого запрета на импорт российской нефти и газа, периодически такие призывы в ЕС звучат.

Однако, считает Галактионов, второй квартал для нефтегазовой отрасли может оказаться сложным, поскольку политические настроения крайне негативно влияют на бизнес в Европе, в то время как перестройка логистики для поставок в Азию только началась.

"Широкий дисконт Urals к Brent и сокращение экспорта может негативно отразится на нефтяниках. Для газовых компаний ситуация лучше, поскольку поставки продолжаются в рамках заключенных ранее контрактов. Фактором неопределенности остается европейская политика, которая может преподнести неприятные сюрпризы", — говорит он.

ФАКТОРЫ РОСТА В ЭЛЕКТРОНЕРГЕТИКЕ

По мнению Булгакова, индексация тарифа КОМ (конкурентный отбор мощности) с 1 января 2022 года должна была позволить генерирующим компаниям нарастить прибыль от продажи мощности, поскольку в рамках данной процедуры продается большая ее часть.

На спотовом рынке также наблюдалась очень благоприятная динамика, связанная с ростом спроса на электроэнергию и ростом цены на нее по сделкам "на сутки вперед" (в европейской части России рост составил 6,5% год к году, а в Сибири — 20,2%.

"Это позволит генерирующим компаниям в среднем завершить первый квартал 2022 года с хорошими финансовыми результатами", — заключает Булгаков.