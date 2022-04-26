Эксперты БКС ждут рекордных финансовых результатов нефтегазовых компаний России в первом квартале
МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Российские нефтегазовые компании могли достичь рекордных финансовых результатов по итогам первого квартала 2022 года, генерирующие — также, вероятно, завершили его с положительной динамикой, оценили для РИА Новости итоги отчетного периода эксперты БКС.
"Результаты первого квартала для российского нефтегаза могут оказаться рекордными, поскольку средний уровень цен на углеводороды был выше предыдущего квартала, в то время как ощутимое сокращение экспорта в натуральном выражении началось только в апреле", — считает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов.
В свою очередь, аналитик BCS Global Markets Дмитрий Булгаков отмечает, что "российские генерирующие компании в целом должны завершить первый квартал 2022 года положительно с финансовой точки зрения". Этому способствовал целый ряд факторов, говорит он.
ДРАЙВЕР РОСТА ДЛЯ НЕФТЕГАЗА
Официальных данных по доходам РФ от экспорта газа и нефти за первый квартал нет, на фоне санкций Федеральная таможенная служба (ФТС) приостановила их публикацию. Но из доступной информации за январь следовало, что доходы "Газпрома" от экспорта трубопроводного газа выросли в годовом выражении в 2,7 раза — до 9,463 миллиарда долларов, а экспорт нефти из России в денежном выражении подскочил на 61,8%, до 10,115 миллиарда долларов.
При этом в апреле Минфин РФ сообщал, что средняя цена на нефть марки Urals, основной товар российского экспорта, в январе-марте 2022 года выросла в 1,5 раза, составив 88,95 доллара за баррель. В свою очередь нефть марки Brent, индикатор для стоимости Urals, с начала февраля торгуется выше 90 долларов за баррель, с конца февраля — выше 100 долларов. Газ в Европе устойчиво с конца февраля стоит более 1000 долларов за тысячу кубометров, а в марте достигал в цене почти 4000 долларов на фьючерсном рынке.
Удорожанию углеводородов по большей степени способствовали геополитические риски, обострившиеся в феврале из-за начала спецоперации России на Украине и принятых в результате этого антироссийских санкций Запада. Хотя Европа пока не ввела прямого запрета на импорт российской нефти и газа, периодически такие призывы в ЕС звучат.
Однако, считает Галактионов, второй квартал для нефтегазовой отрасли может оказаться сложным, поскольку политические настроения крайне негативно влияют на бизнес в Европе, в то время как перестройка логистики для поставок в Азию только началась.
"Широкий дисконт Urals к Brent и сокращение экспорта может негативно отразится на нефтяниках. Для газовых компаний ситуация лучше, поскольку поставки продолжаются в рамках заключенных ранее контрактов. Фактором неопределенности остается европейская политика, которая может преподнести неприятные сюрпризы", — говорит он.
ФАКТОРЫ РОСТА В ЭЛЕКТРОНЕРГЕТИКЕ
По мнению Булгакова, индексация тарифа КОМ (конкурентный отбор мощности) с 1 января 2022 года должна была позволить генерирующим компаниям нарастить прибыль от продажи мощности, поскольку в рамках данной процедуры продается большая ее часть.
На спотовом рынке также наблюдалась очень благоприятная динамика, связанная с ростом спроса на электроэнергию и ростом цены на нее по сделкам "на сутки вперед" (в европейской части России рост составил 6,5% год к году, а в Сибири — 20,2%.
"Это позволит генерирующим компаниям в среднем завершить первый квартал 2022 года с хорошими финансовыми результатами", — заключает Булгаков.
https://1prime.ru/energy/20220426/836756736.html