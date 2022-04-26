МОСКВА, 26 апр —ПРАЙМ. Польша имеет достаточные запасы газа и источники его поставок, заверила министр климата и окружающей среды Анна Москва.

Ранее польский портал Onet со ссылкой на неофициальные источники сообщил, что Россия остановила поставки газа в Польшу. Официальной информации по этому поводу пока не поступало.

"Польша имеет необходимые резервы газа, а также источники поставок, которые защищают нашу безопасность", — написала Москва в Twitter.

"Наши хранилища заполнены на 76%. В польских домах не будет нехватки газа", — добавила она.