2022-04-26T19:51:00+03:00
2022-04-26T20:06:13+03:00
2022-04-26T19:51:00+03:00
2022
https://1prime.ru/energy/20220426/836759767.html
Газовые хранилища Польши достаточно заполнены
Энергетика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Польша имеет достаточные запасы газа и источники его поставок, заверила министр климата и окружающей среды Анна Москва. Ранее польский портал Onet со ссылкой на неофициальные... ПРАЙМ, 26.04.2022
энергетика, экономика, новости, газ, польша, газ
https://cdnn.1prime.ru/images/83256/09/832560920.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83256/09/832560920.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83256/09/832560919.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83256/09/832560919.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83256/09/832560918.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83256/09/832560918.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 26 апр —ПРАЙМ. Польша имеет достаточные запасы газа и источники его поставок, заверила министр климата и окружающей среды Анна Москва.
Ранее польский портал Onet со ссылкой на неофициальные источники сообщил, что Россия остановила поставки газа в Польшу. Официальной информации по этому поводу пока не поступало.
"Польша имеет необходимые резервы газа, а также источники поставок, которые защищают нашу безопасность", — написала Москва в Twitter.
"Наши хранилища заполнены на 76%. В польских домах не будет нехватки газа", — добавила она.