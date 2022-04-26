МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Польский нефтегазовый концерн PGNiG сообщил, что получил от "Газпрома" уведомление о полной приостановке поставок газа с 27 апреля. "Газпром" не подтверждает остановку поставок газа в Польшу

"26 апреля "Газпром" сообщил PGNiG о намерении полностью приостановить поставки по Ямальскому контракту в начале контрактного дня 27 апреля", — говорится в сообщении.

PGNiG отмечает, что сейчас "газотранспортная инфраструктура работает бесперебойно, национальная газотранспортная система снабжается на постоянной основе за счет других источников, осуществляется заполнение подземных хранилищ газа, а топливо передается потребителям в соответствии с текущей потребностью".

По данным PGNiG, уровень заполнения хранилищ составляет около 80%, что значительно выше, чем в соответствующий период прошлых лет.