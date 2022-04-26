МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе частично отошли от суточного рекорда, достигнутого на новостях об остановке поставок газа РФ в Польшу, завершили торги ниже 1100 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.

Вывеска на офисе ПАО "Газпром" на Московском проспекте в Санкт-Петербурге

Польская PGNiG отказывается платить за российский газ рублями

Стоимость майских фьючерсов на газ по индексу крупнейшего европейского хаба TTF на открытии торговой сессии чуть превысила 1035 долларов. В целом всю торговую сессию стоимость находилась в диапазоне около 1000-1050 долларов, ценовой минимум торгов составил чуть менее 1000 долларов.

Но вечером цены резко подскочили на новостях из Польши, рост котировок достигал 15%, ценовой максимум составил 1183,8 доллара. Газ закрылся на уровне 1095,3 доллара, что на 6,6% выше расчетной цены накануне — 1027,1 доллара.

Польский новостной портал Onet со ссылкой на источники утверждал, что Польша перестала получать российский газ по Ямальскому контракту. Информацию о прекращении поставок российского газа Onet неофициально подтвердили как правительственные источники, так и в польском концерне PGNiG, также заявлял портал. Он сообщал, что в минувшую пятницу истек срок оплаты за газ в российских рублях, а в министерстве климата и окружающей среды Польши собрался кризисный штаб.

При этом в "Газпроме" информацию о приостановке поставок газа в Польшу не подтвердили, подчеркнув, что сегодня Польша обязана заплатить за поставки газа в соответствии с новым порядком платежей.

Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против РФ, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что если недружественные страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.