МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе частично отошли от суточного рекорда, достигнутого на новостях об остановке поставок газа РФ в Польшу, завершили торги ниже 1100 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Польская PGNiG отказывается платить за российский газ рублями

Стоимость майских фьючерсов на газ по индексу крупнейшего европейского хаба TTF на открытии торговой сессии чуть превысила 1035 долларов. В целом всю торговую сессию стоимость находилась в диапазоне около 1000-1050 долларов, ценовой минимум торгов составил чуть менее 1000 долларов.

Но вечером цены резко подскочили на новостях из Польши, рост котировок достигал 15%, ценовой максимум составил 1183,8 доллара. Газ закрылся на уровне 1095,3 доллара, что на 6,6% выше расчетной цены накануне — 1027,1 доллара.

Польский новостной портал Onet со ссылкой на источники утверждал, что Польша перестала получать российский газ по Ямальскому контракту. Информацию о прекращении поставок российского газа Onet неофициально подтвердили как правительственные источники, так и в польском концерне PGNiG, также заявлял портал. Он сообщал, что в минувшую пятницу истек срок оплаты за газ в российских рублях, а в министерстве климата и окружающей среды Польши собрался кризисный штаб.

При этом в "Газпроме" информацию о приостановке поставок газа в Польшу не подтвердили, подчеркнув, что сегодня Польша обязана заплатить за поставки газа в соответствии с новым порядком платежей.

Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против РФ, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что если недружественные страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.