МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Греция произведёт следующий платёж "Газпрому" в третьей декаде мая, не ожидается перебоев в поставках газа из России, сообщила пресс-служба премьера Греции по итогам совещания по энергетике.

"Газпром" в среду утром сообщил, что приостановил с 27 апреля поставки газа в адрес болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях. Кроме того, "Газпром" заявил, что сократит транзит в третьи страны, если Болгария и Польша несанкционированно начнут отбор из транзитного потока.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис провел в среду совещание по энергоэффективности после решений "Газпрома".

"Как было подчеркнуто в ходе встречи, энергетическтх ресурсов достаточно, перебоев с поставками в страну не ожидается. Следующие выплаты "Газпрому" будут произведены в третьей декаде мая. Греция была и останется энергобезопасной", — говорится в сообщении.

Пресс-служба не уточнила, решено ли перейти на новый порядок оплаты в рублях.

"Минэнерго уже обнародовало подробный план удовлетворения потребности в энергии при любом развитии", — говорится в сообщении.

Во встрече, в частности, приняли участие министр окружающей среды и энергетики Костас Скрекас, государственные министры Йоргос Герапетритис и Акис Скерцос, официальный представитель правительства Яннис Иконопу, генеральный директор газовой компании DEPA Константинос Ксифарас.